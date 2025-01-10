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Safranbolu’da film gibi soygun: 20 kilo altınla kayboldular!

Safranbolu’da film gibi soygun: 20 kilo altınla kayboldular!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 20:43
Safranbolu’da korkunç soygun gerçekleşti. Silahlı ve kar maskeli üç kişi kuyumcu dükkânına girerek 20 kilogram altın çaldı. Soygun anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, işlek bir caddede bulunan kuyumcu dükkânı silahlı ve kar maskeli üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, yaklaşık 20 kilogram altını alarak izlerini kaybettirdi.

Olay, Safranbolu'nun Sadri Artunç Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Kar maskesi takan ve silah taşıyan üç kişi, çevredeki insanlara korku dolu anlar yaşattı. Şüpheliler, kuyumcu dükkânına girerek çalışanları silahla tehdit etti. Dakikalar içinde vitrinde ve kasada bulunan altınları çantalara dolduran soyguncular, etrafa silah doğrultarak hızla olay yerinden kaçtı.

Görgü tanıkları, soyguncuların kaçış anında çevreye büyük bir panik yaydığını belirtti. Bir tanık, "Ellerinde silah vardı ve çantalarla koşuyorlardı. Kimse onlara yaklaşmaya cesaret edemedi" dedi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine geldi. Soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanında detaylı inceleme yapıldı ve güvenlik kamerası kayıtları toplandı. Ayrıca, zanlıların kaçış güzergahlarını belirlemek için dronlar ve güvenlik kameraları üzerinden geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Soygun anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde soyguncuların, çantalar dolusu altınla dükkândan çıkarken çevredekilere silah doğrulttukları ve hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın yankıları ise Safranbolu halkını derinden sarstı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve çalınan altınların bulunması için bölgedeki tüm giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

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