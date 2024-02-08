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Rize'de çığ düşme anı kamerada

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Giriş: 08.02.2024 10:50
Rize'nin Çayeli ilçesinde çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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