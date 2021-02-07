Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne

Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bu yüzdendir ki ülkenin en önemli kurumlarından biri Kandilli Rasathanesi. Geçmişi Sultan İkinci Abdulhamid'e kadar uzanan Kandilli Rasathanesi'nin tarihteki yerini ve önemini sizler için derledik.

Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bu yüzdendir ki ülkenin en önemli kurumlarından biri Kandilli Rasathanesi. Geçmişi Sultan İkinci Abdulhamid'e kadar uzanan Kandilli Rasathanesi'nin tarihteki yerini ve önemini sizler için derledik.