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Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne

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Giriş: 07.02.2021 11:46
Güncelleme:07.02.2021 12:32
Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bu yüzdendir ki ülkenin en önemli kurumlarından biri Kandilli Rasathanesi. Geçmişi Sultan İkinci Abdulhamid'e kadar uzanan Kandilli Rasathanesi'nin tarihteki yerini ve önemini sizler için derledik.

Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bu yüzdendir ki ülkenin en önemli kurumlarından biri Kandilli Rasathanesi. Geçmişi Sultan İkinci Abdulhamid'e kadar uzanan Kandilli Rasathanesi'nin tarihteki yerini ve önemini sizler için derledik.

Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbulda hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı SON DAKİKA: A HABER DEPREM İZLEME MERKEZİNDE! İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER RİSKLİ? PROF. DR. HALUK ÖZENER YANITLADI
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