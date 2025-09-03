Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: Bundan sonra çok sayıda kene vakası beklemiyoruz

03 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 12:09
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, bu sene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısının geçen seneye oranla benzer seyrettiğini belirterek "Bundan sonra çok sayıda vaka beklemiyoruz; yalnızca tek tük nadir vakalar olabilir" dedi.
