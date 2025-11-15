Pide salonunun içindeki “Ayırt Dede” türbesi görenleri şaşırtıyor

Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde bir pide salonunun girişinde bulunan ve yöre halkınca “yatır” olarak bilinen mezar, müşterileri şaşkına çeviriyor. Kayıtlarda “Ayırt Dede” türbesi olarak geçen yapının kime ait olduğu bilinmezken, işletme sahibi mezarlığın araştırılmasını istiyor.

