15 Kasım 2025, Cumartesi
Pide salonunun içindeki “Ayırt Dede” türbesi görenleri şaşırtıyor
Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde bir pide salonunun girişinde bulunan ve yöre halkınca “yatır” olarak bilinen mezar, müşterileri şaşkına çeviriyor. Kayıtlarda “Ayırt Dede” türbesi olarak geçen yapının kime ait olduğu bilinmezken, işletme sahibi mezarlığın araştırılmasını istiyor.