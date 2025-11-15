15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Pide salonunun içindeki “Ayırt Dede” türbesi görenleri şaşırtıyor
Pide salonunun içindeki Ayırt Dede türbesi görenleri şaşırtıyor

Pide salonunun içindeki “Ayırt Dede” türbesi görenleri şaşırtıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 13:01
Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde bir pide salonunun girişinde bulunan ve yöre halkınca “yatır” olarak bilinen mezar, müşterileri şaşkına çeviriyor. Kayıtlarda “Ayırt Dede” türbesi olarak geçen yapının kime ait olduğu bilinmezken, işletme sahibi mezarlığın araştırılmasını istiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pide salonunun içindeki Ayırt Dede türbesi görenleri şaşırtıyor
Sivas’ta kar yağışı etkili oldu!
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu!
Sındırgı’da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Kar Kapadokya’ya çok yakıştı
Kar Kapadokya'ya çok yakıştı
Mardin’de sağanak yağış sonucu dere taştı
Mardin'de sağanak yağış sonucu dere taştı
300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor!
300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor!
Sakarya’da abartı egzoz denetimleri
Sakarya'da abartı egzoz denetimleri
Kafede başlayan tartışma kanlı bitti
Kafede başlayan tartışma kanlı bitti
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Elazığ’da kış lastiği için son gün yoğunluğu
Elazığ’da kış lastiği için son gün yoğunluğu
Tunceli’de, kar yağar yağmaz mücadele başladı
Tunceli’de, kar yağar yağmaz mücadele başladı
Bahçelievler’de motosiklet hırsızlığı kamerada: 2 şüpheli yakalandı
Bahçelievler’de motosiklet hırsızlığı kamerada: 2 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster