Pendik'teki kadın cinayetinde tartışma görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te F.A. (34) isimli kadının madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi S.A. (33) tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karı kocanın eve beraber geldikleri ve asansör bekledikleri sırada uzun süre tartışma yaşadıkları görüldü.