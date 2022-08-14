Patates hat mağduru olmamak için ne yapmalı?

Kişilerin bilgisi dışında adlarına açılan sahte hatlar, ciddi sorunlara açabiliyor. 'Patates hat' olarak da bilinen tek kullanımlık hatlar, yüklü fatura ve icra olarak kişiye geri dönebiliyor. Ayrıntıları Mehmet Karataş ve konuğu ile detaylandırdık.