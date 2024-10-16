Parkta uygunsuz hareketler yapan şahsı çöpe attılar

Beylikdüzü’nde bulunan bir park içerisinde uygunsuz hareketler sergileyen şahıs, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı daha sonra da çöp tenekesine atıldı.

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