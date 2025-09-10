Özel okullarda kitap dayatması! 60 bin lira kitap ücreti mi olur?

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciye ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıyor. Ama özel okullar, devletin yasaklamasına rağmen öğrencilerinden kitap ücreti almaya devam ediyor. Büyük bir dayatma var ortada. Öğrenci başına 50 bin liranın üstünde rakamlardan bahsediliyor. Veliler ise duruma tepkili…

