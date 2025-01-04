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Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 01:51
Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Yüksel C. (51) idaresindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, karayolunda yaya olarak seyreden kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya aracın altında sürüklenirken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri araç altında sürüklenen adama yaptığı ilk müdahalede şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
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