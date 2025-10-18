18 Ekim 2025, Cumartesi

Otlaktan dönen koyun ve kuzular böyle görüntülendi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 16:36
Gün batımına doğru dron ile kaydedilen görüntülerde sürünün ilerleyişi adeta bir tabloyu andırdı. Koyunlar, nizami bir şekilde sıralanarak ağıllarına doğru ilerlerken, oluşan toz bulutlarıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Çobanın telaşı da kimi zaman sürünün kimi zaman sürünün yanında görüntülere yansıdı.
