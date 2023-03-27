Oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Oruç tutmak vücudumuz için oldukça faydalı. Öyle ki 15-16 saatlik açlık vücudu yeniliyor, bağışıklık sistemini ise kuvvetlendiriyor. Ayrıca hasarlı hücreler ve atıklarda kontrollü açlık sürecinde temizleniyor.

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