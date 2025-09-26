26 Eylül 2025, Cuma
Organ bağışında yeni dönem! e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:38
Türkiye'de organ bağışı sürecini hızlandıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan genel cerrah Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı anlattı.
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Kaygan zeminde motosiklet kazası: 1 yaralı
Şırnak’ta DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli gözaltında
Orman yolunda dehşet! Darp edilmiş halde bulundu
Gölcük’te “Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu” başladı
Gece ağıla giren kurt, 8 kuzuyu telef etti
Organ bağışında yeni dönem!
Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor!
Sivas’ta kazada ölen 4 kişi dualarla toprağa verildi
