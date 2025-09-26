26 Eylül 2025, Cuma

Organ bağışında yeni dönem! e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı
Organ bağışında yeni dönem! e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı

Organ bağışında yeni dönem! e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:38
Türkiye'de organ bağışı sürecini hızlandıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan genel cerrah Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı anlattı.
