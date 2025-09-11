11 Eylül 2025, Perşembe

Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı

Giriş: 11.09.2025 00:19
Kaza, Ordu Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli’nin Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Samsun’un Terme ilçesine dönmekte olan Samet Ö. idaresindeki traktör ve bağlı patoz, tünel içinde kaza yaparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
