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Okullar başlıyor: Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni

Okullar başlıyor: Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 10:27
Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlık kontrolünün yapılması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Cenk Çelik, çocukları enfeksiyondan korumak için en etkili yöntemin ise el hijyeni olduğunu söyledi. Mutlaka rutin aşıların yapılması gerektiğinin de altını çizen Dr. Çelik, “Çocukları enfeksiyonlardan korumak için tercih ettiğimiz ve güvenli gördüğümüz yöntem; aşılamadır” dedi.
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