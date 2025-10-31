New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü

ABD’nin New York kentini şiddetli yağış vurdu. Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu kentte JFK, LaGuardia ve Newark havalimanlarında uçuşlarda aksama yaşandı. Yetkililer sele karşı New York sakinlerine "dikkatli olmaları" uyarısı yaptı. Düşen ağaç dalları bazı mahallelerde araçlara zarar verrirken, araçlar sel sularının bastığı sokaklarda mahsur kaldı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada şiddeti yağışın yanı sıra fırtınanın da etkili olduğu kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Fırtına, 30 Ekim’da yağış rekoru kırdı" dedi. Birkaç saat içinde yağması beklenen yağışın büyük bir kısmının öğleden sonra 10 dakikalık bir sürede etkili olduğunu sözlerine ekleyen Adams, "Yağış miktarına bakıldığında, kanalizasyon sistemlerimiz bunu kaldıracak şekilde inşa edilmediğini anlıyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN