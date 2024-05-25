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Nene Hatun'un vefatının 68'inci yılı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 16:46
Çok savaşlar gördü türk milleti büyük badireleri tarihi zaferlerle atlattı. Bunlardan en büyüklerinden biriydi kurtuluş mücadelesi tük milletinin her bir ferdi o mücadelede tarih yazdı. İşte o fertlerden biri Nene Hatun. Vatan savunmasını namus savunması olarak gördü. Destansı mücadelenin en büyük kahramanlarından olan Nene Hatun'un din ve vatan savunması bugünün gençlerine örnek olacak nitelikte. Erzurumlu Nene Hatun'u vefatının 68'inci yılında bir kez daha anıyoruz.
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