Nemrut Dağı’nın eteklerinde bir köy! Kahta Karadut Köyü’nün hikayesi

Şehre Yakın ekibi olarak bu hafta Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Karadut Köyü'ne konuk olduk. Nemrut Dağı'nın eteklerinde yer alan bu köy sadece doğasıyla değil aynı zamanda misafirperver insanları ve yöresel kültürüyle de gönülleri fethediyor.

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