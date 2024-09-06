Narin kaybolduğu gün neler yaptı? Son sözü: Çok yorgunum | 43 dakikalık esrar perdesi

Bugün 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 17. Günü. İki ayrı ekip, kaybolduğu günden öncesini ve sonrasını detaylı bir şekilde araştırıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri, Narin’in kaybolmadan önce mahallenin farklı noktalarında bulunduğunu ortaya çıkardı. En son bir arkadaşıyla karşılaşmış, kendisiyle oynamak isteyince "çok yorgunum" demişti. Sonrasında da sırra kadem bastı.

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