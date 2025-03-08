Mukbang Türkiye’de can aldı! Fenomen Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı

osyal medyada kamera karşısında yemek yediği videolarla ünlenen TikTok fenomeni Efecan Kültür, bir süredir zayıflamaya çalışıyordu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kültür, hayatını kaybetti. Kültür, yaşadığı Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kültür'ün tabutu ağır olduğu için cenaze aracından indirilmedi. Cenazede Kültür'ün çocukluk arkadaşları ve mahalle sakinleri saf tuttu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kültür'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'na götürüldü. Efecan kültür, Gümüşyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN