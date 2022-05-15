15 Mayıs 2022, Pazar
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Müge Anlı'da aranan Uğur Kahraman'ın katili kayınpederi çıktı! Vahşetin detayları kan dondurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Uğur Kahraman’la ilgili cinayet itirafı geldi. Cinayeti işledikten sonra cesedi bir varilin içine koyarak saklayan eski kayınpederi Hüseyin S. adliyeye sevk edildi. Uğur Kahraman'ın 2 yıl önce ayrıldığı eşinin bir süre önce Adıyaman'da intihar ettiği öğrenildi.