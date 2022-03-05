Müge Anlı'da aranan Fatih Savaş'tan acı haber! Bir binanın bodrum katındaki su birikintisinde...

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmeleri yaşandı. Arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Fatih Savaş'tan bir daha haber alamayan acılı anne, Müge Anlı canlı yayınında oğluna seslendi. 20 gün sonra Fatih Savaş'tan acı haber geldi. İşte Müge Anlı'da yaşanan son gelişmeler...