26 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mudanya'da apartmanın depo kısmında yangın
Mudanya’da apartmanın depo kısmında yangın

Mudanya'da apartmanın depo kısmında yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2025 04:40
Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatleri Şenocak Apartmanı’nın deposunda yangın çıkan. Alevleri gören mahalle sakinlerinde korku ve panik yaşarken 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken depo bölümünde bulunan bazı eşyalar ve malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mudanya’da apartmanın depo kısmında yangın
Kocaeli’deki çay ocağında silahlı saldırı
Kocaeli'deki çay ocağında silahlı saldırı
Fatih’te faili meçhul saldırı! 1 kişi yaralandı
Fatih'te faili meçhul saldırı! 1 kişi yaralandı
Düzce’de otomobil yangını!
Düzce'de otomobil yangını!
Mudanya’da apartmanın depo kısmında yangın
Mudanya'da apartmanın depo kısmında yangın
İnegöl’de zincirleme kaza: 1’i çocuk 5 yaralı
İnegöl'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
11 Milyon Liralık Sahte Kamu Görevlisi Dolandırıcılığı Çökertildi
11 Milyon Liralık “Sahte Kamu Görevlisi” Dolandırıcılığı Çökertildi
CHP hakkında şikayet listesi uzun
"CHP hakkında şikayet listesi uzun"
Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu!
Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu!
Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi!
Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi!
Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılıyor?
Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılıyor?
Elazığ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Yavi katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor
Yavi katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor
Daha Fazla Video Göster