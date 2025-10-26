Mudanya’da apartmanın depo kısmında yangın

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatleri Şenocak Apartmanı’nın deposunda yangın çıkan. Alevleri gören mahalle sakinlerinde korku ve panik yaşarken 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken depo bölümünde bulunan bazı eşyalar ve malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.