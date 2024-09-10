10 Eylül 2024, Salı
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Mıknatıs ile gölden dip avcılığı
İstanbul Küçükçekmece'de hobi olarak mıknatısla dip avcılığı yapan Yılmaz Elmaslı, gittiği göl ve deniz kıyılarında birbirinden farklı eşyalar buluyor. Mıknatısı ile daha önce silah, bisiklet, scooter, at nalı, kilit ve birçok çeşit eşya bulan Elmaslı, bulduğu eşyaları ise saklayarak koleksiyon yapıyor.