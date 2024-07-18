Midyenin içinden çıkanlar korkuttu!

Midye sevenlere kötü haber... Yapılan son araştırmada midyenin içinde kilogram başına iki bin 740 cam parçacığı bulundu. İşte bu durum bakın sağlığımızı nasıl tehdit ediyor.

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