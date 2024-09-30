Metrodan indi Batmobil’e bindi! Ankaralı Batman trafikte

Beyaz perdenin maskeli kahramanı yarasa adam Batman bir de Ankaralı olanı vardı hatırlarsanız. Metroya, dolmuşa binen, başkent sokaklarında dolaşan Batman'in ayağı da yerden kesildi. Ankaralı Batman'in artık bir de kendi tasarladığı Batmobil'i var.

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