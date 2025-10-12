12 Ekim 2025, Pazar
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de! 12 Ekim'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 12 Ekim 2025 Pazar günü 6 ilde sarı kod uyarısı verildi. Peki hangi illerde ne gibi uyarılar var? Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılarak yurt genelinde Pazar günü hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.