Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber’de! 12 Ekim’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 12 Ekim 2025 Pazar günü 6 ilde sarı kod uyarısı verildi. Peki hangi illerde ne gibi uyarılar var? Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılarak yurt genelinde Pazar günü hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.