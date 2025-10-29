29 Ekim 2025, Çarşamba

Melissa Kasırgası Küba'yı vurdu

Melissa Kasırgası Küba'yı vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 18:08
Karayipler’de ilerleyen Melissa Kasırgası, Jamaika’nın ardından sabah saatlerinde Küba'yı vurdu. ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre "3. kategori" seviyesindeki kasırga, saatte 190 kilometre hızla karaya çıktı. Santiago de Cuba'da şiddetli yağışa yol açan kasırga nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Kasırga ülkeye ulaşmadan önce doğudaki yaklaşık 735 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Kasırganın Küba'da uzun süreli elektrik kesintilerine neden olabileceği, yakıt ve gıda sıkıntısına yol açan ciddi ekonomik krizi daha da kötüleştirebileceği ifade edildi. Kasırganın Küba'nın ardından Bahamalar'da etkili olması bekleniyor.
