Mehlika Derici'nin ölüm anını görenler anlattı: Mehlika'yı kucaklayıp ölüme atladı... Tekirdağ’da uçurumdaki intiharın nedeni kıskançlık kavgası

Tekirdağ'da bölgenin ünlü güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin de ölümüne neden olan olayda son dakika gelişmesi. İki sevgilinin 25 metrelik uçurumdan düşerek ölümünde korkunç detaylar ortaya çıktı.

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