Malatya’da şantiyede yangın

Giriş: 11.11.2025 23:13
Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyenin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
