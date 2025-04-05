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Malatya’da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya’da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 00:33
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaşanan dolu yağışı, özellikle Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde kayısı üreticilerini olumsuz etkiledi. Çağla dönemine yaklaşan bazı kayısı bahçelerinde hasar meydana gelirken, üreticiler dolunun meyvelere ve ağaçlara zarar verdiğini belirtti. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı bahçelerde meyve dökümü yaşandığı kaydedildi.
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Malatya’da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
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