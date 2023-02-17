Malatya’da depremde 10 katlı bina depremde yan yattı

Kahramanmaraş merkezli deprem Trükiye’yi derinden sarastı. Depremden etkilenen yerlerden biri de Malatya oldu. Malatya'daki Asur Sitesi’nin içerisinde bir bina deprem nedeniyle yan yattı ancak yıkılmadı. Yapılan çalışmalardan sonra kontrollü olarak yıkılacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Turel aktardı.

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