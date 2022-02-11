11 Şubat 2022, Cuma
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Mahkum dizisi Saşa'yı Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini görenler tanıyamadı!
Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve televizyonda efsane olmuş birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız oyuncularından olan Köseoğlu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.