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Mahkum dizisi Saşa'yı Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini görenler tanıyamadı!

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Giriş: 11.02.2022 13:58
Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve televizyonda efsane olmuş birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız oyuncularından olan Köseoğlu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.
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