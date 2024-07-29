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LGS'de 1. NAKİL SONUÇLARI açıklandı! Nakil sonuçları

LGS'de 1. NAKİL SONUÇLARI açıklandı! Nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 12:09
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.
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LGS’de 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS'de 1. nakil sonuçları açıklandı
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