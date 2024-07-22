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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 10:16
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı
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