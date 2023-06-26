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LGS tercih kılavuzu yayınlandı! Tercihler ne zaman?

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 14:46
Güncelleme:26.06.2023 14:46
LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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LGS tercih kılavuzu...
LGS tercih kılavuzu...
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