Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında parladı

Uzun süredir kapalı seyreden havanın ardından gökyüzünün açılması, Bitlisli gökyüzü meraklılarında büyük bir sevince neden oldu. Doğa gözlemcisi, astrofotoğrafçı ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, profesyonel fotoğraf ekipmanları, teleskop ve dürbünlerle Lemmon kuyruklu yıldızını gözlemledi. Daha önce Atlas kuyruklu yıldızını da görüntüleme fırsatı bulan Dr. Önen, Lemmon kuyruklu yıldızının Bitlis semalarında süzülmesine tanıklık etti.

