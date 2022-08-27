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Leb değmez geleneği! Aşıkları en çok zorlayan sanat

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Giriş: 27.08.2022 13:04
Aşıklık kültürünün en önemli parçalarından biri olan "leb değmez" sanatı, aşıkların yapmakta zorlandığı tarzlar arasında ilk sırada yer alıyor. Peki bu sanat asırlardar hangi kurallar içerisinde icra ediliyor. İşte aşıkların 'leb değmez' dediği iğneli aşık geleneği...
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