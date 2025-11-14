Lastikçilerde son gün yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık’tan 15 Kasım’a çekmesi ve kar yağışının bazı bölgelerde erken başlaması lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Ülke genelinde lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, Düzce’de 15 dakikada bir aracın lastiği değişiyor. Yoğunluğun lastik üretiminin yetişmemesinden kaynaklandığını belirten lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel, "Normal şartlarda 1 Aralık’ta yapılması planlanan kış lastiği değişimleri 15 Kasım’a çekildi. Bundan dolayı bir yoğunluk var. Gecikmeler yaşanabiliyor. Kış lastiği konusunda tedarikçiler sorun yaşayabiliyor. Üretim planlamaları yazdan yapıldığı için ürünleri yetiştiremediler. 1 Aralıkta sahada olması gereken lastikler 15 Kasımda sahada olma zorunluluğu getirildi. Bununla ilgili bir yoğunluk bir sıkışma oluştu. Bölgemizde de kar yağışı başladı. Bolu Dağı mevkinde kar yağışı var. Bununda etkisi ile hususi otomobillerde hareketliliğe başlattı. Bununla ilgili bir yoğunluğumuz var" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN