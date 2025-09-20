Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu! Acılı anne suç duyurusunda bulundu

Ankara'da yaşayan 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Aile kazada ihmal olduğunu savundu. Bisiklet freninin iki çocuk tarafından kasten bozulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

