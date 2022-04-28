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Kübra yardım istedi Başkan Erdoğan talimat verdi! Kübra Nur Palut’un sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 12:02
Bursa'da doğum yaptıktan sonra 'kronik atriyal ve bağırsak disritmi' hastalığına yakalanan ve 28 kiloya kadar düşen acil tıp teknisyeni Kübra Nur Palut'un yardım çığlığı karşılık buldu. Palut, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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