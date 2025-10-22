Korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı

Taksim'de Melike G. (24) 6 arkadaşıyla vakit geçirmek amacıyla korku evine gitti. Temas edilmeden korkutulmak isteyen kadın odaya girdikten sonra, çalışan Baran T. (18) tarafından saçından ve boynundan tutarak yere yatırıldı. Ağzını, boynunu ve ensesini sıkan çalışan kadına elindeki cihazla elektroşok uyguladı.Olay güvenlik kamerasına yansırken, Melike G.‘nin şikayetçi olması üzerine korku evi çalışanı, Beyoğlu Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. İşletme ise zabıta tarafından mühürlendi.

