Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı!

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hazıol Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K (16) bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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