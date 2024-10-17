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Konya’da Erzurum günleri başladı! Damak çatlatan lezzetler...

Konya’da Erzurum günleri başladı! Damak çatlatan lezzetler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 12:58
Konya'da yöresel ürünler festivali düzenleniyor. Erzurum'un damak çatlatan lezzetleri Konya'da. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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Damak çatlatan lezzetler...
Damak çatlatan lezzetler...
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