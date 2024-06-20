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Konya'da çok acı olay! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 4 ölü, 2 bebek yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 12:36
Konya'da yoldan çıkarak karşı şeride geçen bir otomobil başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan sürücüler ve eşleri yaşamını yitirirken, 1'i 6 aylık diğeri 2 yaşında olan iki bebek ise yaralandı.
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