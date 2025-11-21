21 Kasım 2025, Cuma
Konteyner yangını: 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Besni ilçesi Sarıkaya Köyü’nde sabaha karşı çıkan konteyner yangınında 95 yaşındaki Ayşa Yıldız alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak Yıldız kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.