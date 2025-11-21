21 Kasım 2025, Cuma

Konteyner yangını: 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 15:47
Adıyaman’ın Besni ilçesi Sarıkaya Köyü’nde sabaha karşı çıkan konteyner yangınında 95 yaşındaki Ayşa Yıldız alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak Yıldız kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
