Haberler Yaşam Videoları Kolunu hisar makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı
Giriş: 08.11.2025 13:43
Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyayla Kereste'de meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Ş.T. (37), hisar makinesinde çalışırken henüz bilinmeyen bir şekilde kolunu hisar makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunu kaybeden Ş.T. burada yapılan tedavinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Sevk edilmesi sırasından görüntü çeken basın mensuplarına ise hastanede çalışan özel güvenlikler engel oldu.
