Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı

Kocaeli'de bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı

Giriş: 19.11.2025 16:27
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinde bulunan bebek cesedine ilişkin zanlı 18,5 yıl sonra yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin E.N.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlıyı 18 Kasım'da düzenlenen operasyonla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakaladı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğünde yapılan DNA örneklerinin eşleştirilmesi işlemlerinin ardından E.N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

