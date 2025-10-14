14 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de aile faciası! Kızını vuran baba intihar etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 04:07
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aile içi tartışmada korkunç bir cinayet yaşandı. İddiaya göre baba Muzaffer Yıldız, kızını tabanca ile kazara vurdu. Olayın ardından baba silahı başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri baba ve kızını hastaneye kaldırırken Muzaffer Yıldız hayatını kaybetti. Meltem Yıldız ise ameliyata alındı.
