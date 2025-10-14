Kocaeli’de aile faciası! Kızını vuran baba intihar etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aile içi tartışmada korkunç bir cinayet yaşandı. İddiaya göre baba Muzaffer Yıldız, kızını tabanca ile kazara vurdu. Olayın ardından baba silahı başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri baba ve kızını hastaneye kaldırırken Muzaffer Yıldız hayatını kaybetti. Meltem Yıldız ise ameliyata alındı.