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Kiracıdan kiralık daire! Sahte sözleşmeyle evi kiraya verdi

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 15:09
Antalya'da yaşayan Emine Sapmaz evini satılığa çıkardı. Kiracısı da biliyordu bunu. Müşteri bulduğunu söyleyip tapunun fotoğrafını istedi. Ev sahibi yolladı tapuyu. Sonra da aklının ucundan bile geçmeyecek bir sahtekarlığın içinde buldu kendini. Kiracısı tapunun fotoğrafıyla evi bir başkasına kiraladı.
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Kiracıdan kiralık daire!
Kiracıdan kiralık daire!
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