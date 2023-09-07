Kiracıdan kiralık daire! Sahte sözleşmeyle evi kiraya verdi

Antalya'da yaşayan Emine Sapmaz evini satılığa çıkardı. Kiracısı da biliyordu bunu. Müşteri bulduğunu söyleyip tapunun fotoğrafını istedi. Ev sahibi yolladı tapuyu. Sonra da aklının ucundan bile geçmeyecek bir sahtekarlığın içinde buldu kendini. Kiracısı tapunun fotoğrafıyla evi bir başkasına kiraladı.

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